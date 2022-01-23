В субботу, 22 января, в возрасте 67 лет умер известный музыковед, общественный деятель и соучредитель Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки «Червона рута» Тарас Мельник.

Об этом в соцсети Facebook написал музыковед Юрий Зеленый.

О смерти выдающегося деятеля в соцсетях сообщил ряд знакомых Тараса Мельника, в том числе журналистка Наталья Антонова, режиссер Василий Вовкун и профессор Львовской музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой Лидия Корней.

Они поделились собственными воспоминаниями о соучредителе «Червоной руты» как о светлом, талантливом и добром человеке.

В частности, Лидия Корней отметила, что фестиваль, основанный Мельником, «начал новую эпоху в украинской эстрадной песне».

Напомним, 3 декабря 2021 года ушел из жизни Юрий Сандюк — первый глава города Николаева постсоветского периода (в 1990-1994 годах).