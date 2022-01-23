Из-за пожара в центральном офисе АТБ в Днепре открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в областной полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Следователи Днепровского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в субботу, 22 января, в городе Днепре произошел пожар в здании центрального офиса сети супермаркетов АТБ.