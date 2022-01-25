Пожар на территории ледового катка в центре Николаева произошел из-за короткого замыкания электросети в стоящем рядом техническом сооружении с оборудованием.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как известно, вечером 24 января, на Соборной площади в Николаеве загорелась территория ледового катка.

Указывается, что в 22:44 спасатели локализовали пожар, в в 22:48 — ликвидировали его на площади 6 м, его вызвало короткое замыкание электросети.

Всего от ГСЧС привлекалось 12 пожарных и 3 единицы техники, дополнительно работала аварийная бригада «Николаевоблэнерго», служба охраны «Викинг Люкс» и сотрудники полиции.

Напомним, в ночь на субботу, 22 января, случился пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».