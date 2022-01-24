Сегодня вечером, 24 января, на Соборной площади в Николаеве загорелся ледовый каток.

Как видно с камер наружного наблюдения, загорелось техническое сооружение с оборудованием, отвечающим за работу катка.

На месте работают две единицы пожарной техники спасателей. Пламя уже потушили.

Как пишут «Новости-Н», прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако будка и все, что находилось внутри выгорели полностью.

— Рядом с горящей конструкцией находилась машина для заливки катка, она также частично пострадала от высокой температуры во время пожара. Среди людей пострадавших нет, — пишет издание.

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Напомним, в ночь на субботу, 22 января, случился пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».



