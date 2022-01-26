В Одесской области появилась мошенническая схема, во время которой злоумышленники под видом работников банков предлагают гражданам перечислить «ковидную» тысячу с виртуальной карты на основную, пытаясь выманить персональные данные и номера карт у граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

После старта государственной программы єПідтримка махинаторы под видом банковских работников начали атаковать граждан телефонными звонками. Злоумышленники предлагают перечислить полученные деньги с виртуальной карты на основную, чтобы их монетизировать, а это государством не предусмотрено. Во время такой «помощи» мошенники пытаются выпытать у людей номера банковских карт и персональные данные.

— Недавно по вышеуказанной схеме были похищены 1800 гривен с банковской карты 48-летнего жителя Одессы, как только он принял предложение псевдоработников финансового учреждения и предоставил им конфиденциальные данные по карте. Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют это дело, — добавили в пресс-службе.

19 декабря в Украине официально стартовала программа єПідтримка, которая предусматривает выплату 1000 гривен всем украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.

Напомним, с 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.