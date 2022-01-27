Глава МВД Денис Монастырский отреагировал на расстрел военнослужащих в Днепре 27 января, он заявил, что будет создана специальная комиссия для изучения обстоятельств.

Об этом сообщают НикВести, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

В частности, по его словам, будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

— По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег, — сообщил глава МВД.

Как отметил Монастырский, после изучения условий и обстоятельств, которые привели к трагедии, будут сделаны выводы, «в том числе кадровые».

В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.

Напомним, нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан.