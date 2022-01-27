Инцидент на заводе «Южмаш», в результате которого военнослужащий национальной гвардии убил пятерых человек и еще пять ранил, нужно изучить максимально детально и обязательно сделать «кадровые выводы».

Об этом завил президент Владимир Зеленский.

— Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время, — отметил он утром после задержания виновника трагедии.

Президент выразил соболезнования родным погибшим и пообещал обеспечение необходимой помощи пострадавшим.

В Днепре нацгвардеец на территории Южного машиностроительного завода застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены.

Напомним, нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан.