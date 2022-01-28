СБУ обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что ранее злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

— На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем, — говорится в сообщении.

На записях говорится об изуродовании памятника Героев Небесной Сотни в Одессе, поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС, о планировании серии терактов в Одесской области.

Злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 258 (террористический акт) УК Украины.

Ранее украинские правоохранители задержали в Донецкой области местного жителя, воевавшего в составе оккупационных сил РФ.