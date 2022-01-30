Следователи Государственного бюро расследований совместно с полицией ищут в Днепре свидетелей и очевидцев, видевших нацгвардейца Артемия Рябчука после бегства с места расстрела людей на Южном машиностроительном заводе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днипро возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы, сообщили в ГБР.

В связи с этим правоохранители просят неравнодушных граждан, видевших в этот период Артемия Рябчука, связаться с ГБР по телефону 0800-350-352.

Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.

В этот же день раненых солдат прооперировали. На сегодня состояние двоих пострадавших военных тяжелое. Еще двоих раненых готовятся перевести из реанимации.