В Николаеве пропал 8-летний Виталий Ярошенко. Мальчик не вернулся после дневной прогулки.

Как сообщают в полиции, ребенок направлялся к Херсонскому шоссе.

Согласно приметам, рост Виталия составляет 140 сантиметров, у него серые глаза и русые волосы. Телосложение — худощавый.

На момент выхода на ребенке были одеты синяя куртка, цветастая шапка и белые кроссовки.

Правоохранители просят горожан, которые обладают информацией о нахождении мальчика, обращаться в в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102.

Ранее сообщалось, правоохранители Первомайска отыскали шестилетнюю девочку, которая ушла в неизвестном направлении.

Похожий случай произошел в Очаковском районе, тогда трехлетнего ребенка отыскали в шкафу, где он уснул незаметно для родителей.