Правоохранители Первомайска отыскали шестилетнюю девочку, которая ушла в неизвестном направлении.

Об этом информируют на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сегодня, 3 июня, около 11:15 по номеру «102» позвонил местный житель и сообщил о том, что полчаса назад у его знакомых исчезла шестилетняя дочь. По месту вызова прибыл ближайший экипаж отделения реагирования патрульной полиции Первомайского РВП.

Полицейские менее чем за полчаса нашли девочку в нескольких километрах от дома. Как выяснилось, она решила пойти в гости к знакомым семьи, проживающих через несколько кварталов, и никому об этом не сказала. С ребенком все в порядке, ее передали родителям.

Напомним, 16 мая на Николаевщине полиция искала трехлетнего ребенка — оказалось, что он уснул в шкафу дома.