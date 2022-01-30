В городе Пустомыты, в 20 километрах от Львова, поезд переехал женщину и мужчину. Мужчиной оказался ветеран АТО с опытом наводчика Роман Поперека.

Об этом пишет ZAXID.

Под колеса поезда «Ужгород-Лисичанск» прошлой ночью в 2:15 попали сразу два человека. Женщина погибла в тот же момент, а мужчина в больнице, куда его отвезли после несчастного случая.

Портал ничего не пишет об установлении личности женщины, а вот мужчину идентифицировали как участника Антитеррористической операции, Роман Поперека нес службу в аэромобильно-десантном отделении.

— Пустомытовская городская территориальная община выражает искренние соболезнования по поводу непредсказуемой утраты <...>Светлая и вечная память о Романе всегда будет жить в сердцах пустомитовчан, — выразили соболезнования местные власти.

Как сообщалось, на рельсах в Херсонской области погиб инспектор полиции, который шел на работу.