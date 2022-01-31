В Николаевской области будут судить жителя Снигиревки за жестокое убийство 84-летней женщины.

Об этом сообщили в Баштанской окружной прокуратуре.

Прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего жителя Снигиревки по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, что 2 октября 2021года мужчина на почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег.

В результате женщина получила 60% ожогов тела и скончалась на месте. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что на Николаевщине девушка ударила ножом парня, который приставал к ней на дискотеке — он скончался на месте