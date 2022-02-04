Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш», отказался от всех своих прежних показаний. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ГБР подтвердили, что действительно подозреваемый обратился к следователю с соответствующим заявлением.

«Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности», — сообщили в ГБР.

Следователи работают исключительно в рамках действующего законодательства, отметили правоохранители.