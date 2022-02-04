Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш», отказался от всех своих прежних показаний. Досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований.
В ГБР подтвердили, что действительно подозреваемый обратился к следователю с соответствующим заявлением.
«Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности», — сообщили в ГБР.
Следователи работают исключительно в рамках действующего законодательства, отметили правоохранители.
Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.
Адвокат нацгвардейца требует признать его пострадавшим, правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.
Боец Нацгвардии Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле сослуживцев на предприятии «Южмаш», отказался от всех своих прежних показаний. Досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного бюро расследований.
В ГБР подтвердили, что действительно подозреваемый обратился к следователю с соответствующим заявлением.
«Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие. Досудебное расследование продолжается. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности», — сообщили в ГБР.
Следователи работают исключительно в рамках действующего законодательства, отметили правоохранители.
Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.
Адвокат нацгвардейца требует признать его пострадавшим, правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.