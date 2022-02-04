Адвокат нацгвардейца Артема Рябчука, который 27 января расстрелял пять человек на «Южмаше» в Днепре, требует признать его пострадавшим, правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.

Как сообщает Информатор, он считает, что все, что рассказал нацгвардеец в своих показаниях, должно стать причиной для открытия другого уголовного производства — в отношении должностных лиц воинской части.

Свои требования адвокат выдвинул по четырем статьям:

406 – Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

408 – Дезертирство;

425 – Небрежное отношение к военной службе;

426 – Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Также соцсетях у Артемия Рябчука появились группы поддержки, которые своей главной целью ставят не допустить пожизненного заключения солдата.

Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.