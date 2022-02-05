После выхода расследований Центра о коррупции в автошколах Николаева, Николаевское районное управление полиции открыло уголовное производство.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на выписку Единого государственного реестра досудебных расследований, которая есть в распоряжении редакции.

Правовая квалификация уголовного правонарушения определена по ст. 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»).

Досудебное расследование будет осуществлять подразделение дознания отделения полиции №1 Николаевского районного управления ГУНП (бывший Центральный райотдел милиции).

Напомним, Николаевский филиал херсонской автошколы «Светофор плюс», торговавшей фиктивными медицинскими справками, лишили аккредитации, а фирму «ВВК-1», изготавливающую их, закрыли.

Ранее стало известно, что в указанном учреждении журналисту Ярославу Чепурному предложили купить такую справку за 500 гривен. Он рассказал об этом в расследовании проекта «Четвертая власть». Без этой справки в автошколе к обучению не допускают.