За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. Как сообщалось, с беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
«Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.
В сторону Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
В районе села Пищевик российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
«Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — уточнили в штабе ООС.
Напомним, что до 5 февраля в зоне ООС в течение трех суток соблюдался режим тишины.
За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. Как сообщалось, с беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
«Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.
В сторону Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
В районе села Пищевик российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также в районе Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
«Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — уточнили в штабе ООС.
Напомним, что до 5 февраля в зоне ООС в течение трех суток соблюдался режим тишины.