За прошедшие сутки, 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий оккупантов двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата. Как сообщалось, с беспилотников они сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.

«Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.

В сторону Песков боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

В районе села Пищевик российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

«Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — уточнили в штабе ООС.

Напомним, что до 5 февраля в зоне ООС в течение трех суток соблюдался режим тишины.