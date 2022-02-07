Юрий Богомятков, в отношении которого в Центральном суде сейчас рассматривается несколько уголовных производств, заявил, что за счет него правоохранители «закрывают показатели».

Об этом подозреваемый заявил в ходе судебного заседания в Центральном суде, на котором его продлили меру пресечения, пишут Новости-Н.

Когда Юрию Богомятокву дали слово, он назвал происходящее в отношении него преступлением, поскольку он без приговора находится под стражей в общей сложности уже более 7 лет.

Приговоров в отношении Юрия Богомятоква действительно нет — дела в процессе рассмотрения, одно из них на повторное рассмотрение вернула апелляция.

— Средства массовой информации сюда ходят, так пусть пишут правду! Я просидел кучу лет. У меня такой срок содержания под стражей. И, заметьте, без приговора. И это приравнивается, что если я кого-то посажу без причины. Нельзя давать государству тоже совершать преступления таким образом. В тюрьме просидеть 7 лет, сейчас восьмой год. Восемь лет в камерной системе! Вы как думаете, как это повлияло на мою психику и здоровье. Я не ворую, не граблю, не занимаюсь разбоем, это не мой образ жизни. Прокурор ссылается на привлечение меня к тем уголовным делам, что я «нечистый», с запятнанной репутацией, аморальный. Тогда как мне охарактеризовать прокуратуру, которая в принципе за 8 лет меня обвиняет и ни разу не может доказать? Я требую законное отношение к себе! — заявил Юрий Богомятков.

Также он рассказал о том, как сильно содержание в камерной системе СИЗО повлияла на его здоровье. Якобы в лагере, куда осужденный прибывает после получения приговора - «свобода», а в камерах СИЗО не хватает ни простора, ни воздуха.

— Я не ворую, не граблю, серьги не снимаю с девок. Ни телефоны, ни золото не снимаю. А эта делюга, в которой обвинили сейчас — это театральная постановка. Я ни у кого ничего не забирал, вы поймите! Это ситуация была, что у человека с каким-то человеком были свои бизнес-интересы. Они сами и договорились с ним. Я ничего не совершил такого, чтоб вот так постоянно меня в тюрьме держать. Просто им по 255-ой показатели были нужны! Вы понимаете? Ну сколько еще это будет длиться? — эмоционально заявил подозреваемый.

После этого он обратился к новому судье Владимиру Алейникову (предыдущая судья Оксана Мамаева ушла в отставку — прим.) и попросил не задерживать его долго в тюрьме.

— Я знаю, что вы справедливо рассудите. Я вас прошу, ну сильно не задерживайте меня долго в тюрьме. У меня уже здоровье не позволяет. За что меня задержали? Я же ничего не сделал. Если я кого-то там оскорбил, или кто-то испугался меня — так я готов извиниться. Ну неужели этого не достаточно. Я не говорю, что я хороший, но я не виноват настолько, насколько это все раздувается. Сколько можно на мне показатели делать. Нашли какого-то козла отпущения и делаете на мне показатели! - подытожил Юрий Богомятков.

Ранее Юрию Богомяткову продлили сроки содержания под стражей до 6 января без определения размера залога.

Как известно, группировка вымогателей, которую задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников, который фигурирует в деле о мошенничестве.

После Карен Саркисян, который является обвиняемым по делу о нападении на николаевского тренера Сергея Корчинского, заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.

Также ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова в Николаеве на 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля 2018 года подозреваемого Богомяткова задержали.

Спортсмен из Николаева Владислав Гуртовенко, которому Богомятков нанес 15 ножевых ранений, рассказал, что друзья обвиняемого пытались решить с ним вопрос без суда.

Юрий Богомятков еще известный в Николаеве тем, что 2013 года он и ещё несколько человек на улице в микрорайоне Северный насмерть забили битами 40-летнего дальнобойщика.