Карен Саркисян, архивное фото

Карен Саркисян, который является обвиняемым по делу о нападении на николаевского тренера Сергея Корчинского, заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников, который фигурирует в деле о мошенничестве.

Сегодня днем, 19 февраля, Центральный районный суд избрал Юрию Богомяткову и Владимиру Шорникову меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог. Карен Саркисян вместе с адвокатом пришел в редакцию НикВести, чтобы пояснить, что он не имеет отношения к делу о вымогательстве и его не задерживали правоохранители.

— Вы постоянно информируете своих читателей о каком-то моем участии в каких-то преступлениях, в каком-то вымогательстве, в каком-то содержании. Я хочу до вас донести, что ничего этого абсолютно нет. Меня это абсолютно никаким боком не касается. Я не причастен ни к каким преступлениям. Я нахожусь на свободе. В отношении меня не избирается никакая мера пресечения, я не являюсь ни подозреваемым, ни обвиняемым, - рассказал Карен Саркисян.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что по данным следствия автомобиль «Mazda 3», за рулем которого он находился во время задержания 17 февраля принадлежит ему, Карен Саркисян заявил, что это ничего не значит. По его словам, правоохранители проверили его личность и отпустили, поскольку к нему «нет никаких вопросов».

— Mazda 3 мне не принадлежит. Если я находился за рулем транспортного средства, это не означает, что я являюсь преступником или вымогателем. Проверили мою личность, меня отпустили. Ко мне нет никаких вопросов. Если бы было по-другому, то я, наверное, не приехал бы к вам в редакцию и сейчас бы с вами не разговаривал, - сказал Карен Саркисян.

В ответ на вопрос корреспондента о том, каким образом Юрий Богомятков и Владимир Шорников оказались с ним в одном автомобиле, Карен Саркисян сказал, что не знает их, но подвозил.

— Я не знаю этих людей, так получилось, я их подвозил, но я не знаю этих людей, - сказал Каренн Саркисян. — Так вы таксистом работаете или как так получилось?, - уточнил журналист. — Подрабатываю, наверное, скорее всего… Потому что у меня очень большие долги, мне их нужно закрывать. Поэтому, я вынужден, - сказал Карен Саркисян.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому. Подозреваемым, а теперь уже и обвиняемым по делу о нападении стал Карен Саркисян, который сразу же после нападения, по имеющейся информации, подался в бега и скрывался на территории оккупированного Крыма и в Российской Федерации. Он был объявлен в розыск, однако спустя два года, 26 марта 2020 года, он сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали.

Обращаясь к журналистам, Карен Саркисян попросил СМИ не привязывать его ни к каким ОПГ и не «мусолить» его личность. Что касается дела о нападении на Сергея Корчинского, то, по мнению Карена Саркисяна, все, кому действительно интересны обстоятельства произошедшего, могут прийти на заседания суда.

– Зачем вы постоянно в своих этих интернет-ресурсах меня черните? Больше у вас нет информации? Люди могут прийти в суд (по делу о нападении на Сергея Корчинского, - прим.) и непосредственно понимать, что там и как происходит. Зачем вы мусолите...? Вы там указываете,ч то я являюсь участником ОПГ. Понимаете, это ваши фантазии, это все надумано и не более того. Я прошу, чтобы вы писали правдивую информацию, - сказал Карен Саркисян.

Ранее Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского Карену Саркисяну с домашнего ареста на личное обязательство.