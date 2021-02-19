Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог второму фигуранту уголовного производства по вымогательству 36 тысяч долларов США у двух местных жителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

По имеющейся информации, подозреваемым является рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко.

Как сообщалось, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства состоялось сегодня, 19 февраля. 31-летний николаевец подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалов дела, он в январе 2021 года по предварительному сговору с другим человеком требовали с угрозами насилия у двух местных жителей возврата несуществующего долга на сумму 36 тысяч долларов США.

17 февраля он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного-процессуального кодекса Украины.

Прокурор в обоснование ходатайства отмечал риски укрытия от следствия и суда, осуществление давления на свидетелей и потерпевших, совершение другого уголовного правонарушения.

Подозреваемый не согласился с подозрением и обстоятельствами, изложенными в ходатайстве.

Защитник выступил против удовлетворения ходатайства прокурора, указав, что квалификаций уголовного правонарушения, которое инкриминируют его клиенту, является неверной.

Изучив материалы ходатайства и заслушав мнения сторон следственный судья Галина Подзигун приняла решение избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля 2021 года без права внесения залога.

Ранее суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому — Владимиру Шорникову. Известно, что он подозревался в мошенничестве на продажах автомобилей, в прошлом году Следственное управление ГУНП в Николаевской области объявляло его в розыск.

Что касается Юрия Богомяткова, то в июне прошлого года вышел из Николаевского СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.

Юрий Богомятков обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), частью 2 статьи 345 УК Украины («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа») и частью 1 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Стоит отметить, что Юрий Богомятков уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука: в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Полиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а оставшимся двоим Центральный районный отказался избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.