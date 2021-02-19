В пятницу, 19 февраля, суд избрал меру пресечения Владимиру Шорникову, задержанному в Николаеве 17 февраля, в виде ареста без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый в январе 2021 года, по предварительному сговору с другим человеком требовали, угрожая насилием, у двух местных жителей возврата несуществующего долга в сумме 36 тысяч долларов США.

Прокурор, в обоснование ходатайства отмечал риски укрытия от следствия и суда, поскольку подозреваемый был объявлен в розыск в рамках другого уголовного производства, а также говорил, что тот может оказывать давление на свидетелей и потерпевших, совершить другое уголовное преступление, ведь сейчас идет судебное разбирательство уголовного производства в отношении него по факту совершения мошеннических действий.

Подозреваемый отмечал, что не знаком с потерпевшими и никогда с ними не общался, настаивал на том, что в материалах дела указаны ложные сведения о противоправных действиях с его участием.

В результате следственный судья Галина Подзигун приняла решение избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Отметим, что его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины («Вымогательство»).

Также отметим, что в прошлом году Владимир Шорников был объявлен в розыск по подозрению в совершении ряда особо тяжких преступлений, связанных с завладением деньгами граждан обманным путем в составе организованной группы, под предлогом продажи транспортных средств и сельскохозяйственной техники в лизинг.

Как сообщалось, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов.

Напомним, по информации НикВести, среди задержанных рецидивист Юрий Богомятков (нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко), Карен Саркисян (нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому).

Как сообщалось, Юрий Богомятков в июне прошлого года вышел из Николаевского СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.