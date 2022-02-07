Правоохранители задержали нардепа от «Слуги народа» Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении взятки в 558 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

— Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нардепу, который находился в розыске за укрывательство от правоохранителей, будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

28 января правоохранители разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки. По данным следствия, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор подписала сообщение о подозрении Сергею Кузьминых по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

3 февраля НАБУ объявило его в розыск. В бюро отмечали, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, сокрытия от детективов.