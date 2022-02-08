В Николаевской области по состоянию на 8 февраля выявили 862 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 6 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировали 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 245 (+31) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 275, всего — 115667.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3425.
В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.
В Николаевской области по состоянию на 8 февраля выявили 862 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 6 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях зарегистрировали 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 245 (+31) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 275, всего — 115667.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 3425.
В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».
Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.