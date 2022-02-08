В Николаевской области по состоянию на 8 февраля выявили 862 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 6 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 75993 (+391);

Первомайск — 8138 (+42);

8138 (+42); Южноукраинск — 4408 (+199);

4408 (+199); Вознесенск — 2896 (+14);

2896 (+14); Очаков — 2271 (+1)

На других территориях зарегистрировали 215 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 245 (+31) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 275, всего — 115667.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 3425.

В Украине может расшириться «красная» зона карантина — Николаевская область в «претендентах».

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.