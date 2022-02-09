Нацгвардейца, получившего ранение во время стрельбы в Днепре, уже выписали из медучреждения, еще четверо находятся на лечении в больнице имени Мечникова.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Украины Юрий Лебедь на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, пишет УНИАН.

По его словам, раненым военнослужащим оказана материальная помощь, они обеспечены всеми необходимыми средствами для лечения, также организовано их медицинское и психологическое сопровождение.

Юрий Лебедь также отметил, что 13 человек, которые входили в состав вахты, проходят реабилитацию в медицинском центре Национальной гвардии Новые Санжары.

По его словам, семьи погибших военнослужащих после специального расследования, которое проводится в Нацгвардии, получат предусмотренные законом выплаты.

Напомним, 27 января около четырех часов 20-летний нацгвардеец Артем Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибли пять человек, еще пять были ранены. Патрульная полиция задержала его под Днепром. Накануне суд отправил его в СИЗО.

Адвокат нацгвардейца требует признать его пострадавшим, правозащитник подал соответствующий иск, заявив, что права его подзащитного были нарушены при прохождении службы в части №3021 Нацгвардии Украины.