Подозреваемый по делу о смертельном ДТП с автомобилем харьковского бизнесмена Александра Ярославского скрывается от органов следствия. Вчера в полицию обратился мужчина, который представился водителем автомобиля и взял вину на себя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, сегодня подозреваемый не явился в суд, который должен был избрать ему меру пресечения.

Напомним, ночью 10 февраля на трассе Чугуев — Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

После глава МВД Денис Монастырский уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.