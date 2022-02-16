Во вторник, 15 февраля, в микрорайоне Николаева Варваровка возле дачного кооператива «Строитель-2» на улице Северной неизвестные с «бумагой от ЖКХ» вырубили живые деревья.

Об этом сообщается на странице организации «300 николаевцев» в Facebook.

Местные жители вызвали полицию и подписали заявление.

— Приехала группа с документами от ЖКХ, которые разрешали им вырубку деревьев, они объяснили, что это сухостой. Но спилили живые и здоровые деревья. Распилили все на дрова, загрузили в большую машину, увезли в неизвестном направлении. Вызвали полицию, она проверила документы, зафиксировала факт вырубки деревьев, потом развернулись и уехали. Что тут будет — не знаю. Раньше обещали, что будут зеленые насаждения, но только рубят и ничего не садят, — сказал местный житель Роман Волков.

Он добавил, что сразу после рубщиков на место приезжали специалисты экоинспекции, которые тоже констатировали, что снесли живые деревья.

— Еще рубщики мне сказали, что все их действия согласованы с Перебийносом (начальник управления экологии Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Виталий Перебейнос — прим.), — сказал Роман Волков.

Глава общественной организации «300 николаевцев» Андрей Толпекин высказал мнение, что вырубку зеленых насаждений осуществляют, чтобы потом «очистить эту территорию и нарезать земельные участки».

Глава общественной организации «300 николаевцев» Андрей Толпекин

— Мы призываем полицию не относиться формально к этому вопросу. Нужно привлечь виновных лиц. Перебейнос, проверьте своих подчиненных, дайте задание, чтобы провели служебное расследование. Под видом сухостоя рубят нормальные деревья, — призвал Андрей Толпекин.

Ранее экоактивистка заявила, что в Николаеве массово уничтожают деревья под видом санитарной обрезки.

Как сообщалось, по улице Курортной в микрорайоне Лески началась вырубка деревьев, чтобы на их месте проложить велодорожку.