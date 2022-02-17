Служба безопасности Украины за последние два месяца зафиксировала более 100 кибератак.

Об этом во время телемарафона по случаю Дня единения сказал руководитель управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет Укринформ.

— В течение двух месяцев мы зафиксировали более 100 разнообразных кибератак, просто они не столь масштабны и заметны, — сказал Илья Витюк.

По его словам, последняя масштабная DDoS-атака свидетельствует о том, что она готовилась на уровне государства силами спецслужб, поскольку задействованы были очень большие как денежные, так и технические, инфраструктурные ресурсы.

Илья Витюк отметил, что сейчас СБУ фиксирует беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство Украины: это не только демонстрация силы на границах и DDoS-атаки, но и проплаченные митинги, псевдоминирование, дезинформационные психологические кампании.

Как сообщалось, вчера, 16 февраля, DDoS-атака на государственные веб-ресурсы продолжилась. В Государственной службе специальной связи и защиты информации заверили, что ситуация контролируемая.

Напомним, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк» подверглись DdоS-атакам вечером, 15 февраля.