Служба безопасности Украины за последние два месяца зафиксировала более 100 кибератак.
Об этом во время телемарафона по случаю Дня единения сказал руководитель управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет Укринформ.
— В течение двух месяцев мы зафиксировали более 100 разнообразных кибератак, просто они не столь масштабны и заметны, — сказал Илья Витюк.
По его словам, последняя масштабная DDoS-атака свидетельствует о том, что она готовилась на уровне государства силами спецслужб, поскольку задействованы были очень большие как денежные, так и технические, инфраструктурные ресурсы.
Илья Витюк отметил, что сейчас СБУ фиксирует беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство Украины: это не только демонстрация силы на границах и DDoS-атаки, но и проплаченные митинги, псевдоминирование, дезинформационные психологические кампании.
Как сообщалось, вчера, 16 февраля, DDoS-атака на государственные веб-ресурсы продолжилась. В Государственной службе специальной связи и защиты информации заверили, что ситуация контролируемая.
Напомним, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк» подверглись DdоS-атакам вечером, 15 февраля.
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Служба безопасности Украины за последние два месяца зафиксировала более 100 кибератак.
Об этом во время телемарафона по случаю Дня единения сказал руководитель управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет Укринформ.
— В течение двух месяцев мы зафиксировали более 100 разнообразных кибератак, просто они не столь масштабны и заметны, — сказал Илья Витюк.
По его словам, последняя масштабная DDoS-атака свидетельствует о том, что она готовилась на уровне государства силами спецслужб, поскольку задействованы были очень большие как денежные, так и технические, инфраструктурные ресурсы.
Илья Витюк отметил, что сейчас СБУ фиксирует беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство Украины: это не только демонстрация силы на границах и DDoS-атаки, но и проплаченные митинги, псевдоминирование, дезинформационные психологические кампании.
Как сообщалось, вчера, 16 февраля, DDoS-атака на государственные веб-ресурсы продолжилась. В Государственной службе специальной связи и защиты информации заверили, что ситуация контролируемая.
Напомним, сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, а также государственные «Приватбанк» и «Ощадбанк» подверглись DdоS-атакам вечером, 15 февраля.