В районе проведения операции Объединенных сил 17 февраля по состоянию на 22:00 российско-оккупационные войска 50 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 39 — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пресс-служба ООС сообщает в Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов обстреляли Новотошковское, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов — Водяное, из минометов калибра 82 мм — Трудовское, а Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного и Майорска оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, в направлении Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов, по Новоселовке Второй - из противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, в направлении Луганского и Старого Айдара обстрелы велись из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, по Марьинке — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в направлении Светлодарска — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По Троицкому оккупанты стреляли из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм, в направлении Попасной — из станковых противотанковых гранатометов, по Зайцеву — из автоматических станковых гранатометов, по Новозвановке — из артиллерии калибра 152 мм.

Станица Луганская была обстреляна из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов, Пески — из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, Гольмовское и Майорск — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов, Хрящевка и Сизое — из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкий, Опытное и Гранитное русские наемники обстреляли из минометов калибра 120 мм. Широкино — из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

— Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих, — отметили в пресс-службе ООС.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что боевики планируют эвакуацию населения на оккупированных территориях, в том числе в Донецке, в связи с возможным обострением.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков таже сообщил, что вооруженные формирования Российской Федерации в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций Операции объединенных сил