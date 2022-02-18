В Николаеве патрульные успели спасти женщину, которая собиралась прыгнуть с Ингульского моста.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

В четверг, 17 февраля, проезжая по Ингульскому мосту патрульные заметили женщину, которая почти перелезла через парапет и собиралась прыгнуть вниз.

— Через мгновение инспекторы уже были возле женщины и силой затащили ее на пешеходную часть моста. 60-летняя жительница Николаева рассказала полицейским о сложных жизненных обстоятельствах, побуждавших ее к такому поступку, —сообщили в полиции.

На место происшествия патрульные вызвали медиков, женщину госпитализировали.

Напомним, что 5 января совместный автопатруль николаевских гвардейцев и полицейских спас жизнь подростку, который совершил попытку самоубийства.

Также сообщалось, что в ноябре 2021 года правоохранители оказали помощь николаевцу, который собирался спрыгнуть с Варваровского моста.