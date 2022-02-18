Днем в пятницу, 18 февраля, на «перегоне» в Корабельном районе Николаева произошло ДТП при участии четырех автомобилей.

Об этом горожане сообщили в Viber-сообществе «ДТП и дороги Николаева и области».

Судя по фотографиям, в ряд Hyundai Santa Fe, Mazda 3, полицейский Renault Logan и Volkswagen Touareg столкнулись. Авария прооизошла на отрезке рядом с «Таврией» в направлении микрорайона ЮТЗ.

Издание «Новости-N» также сообщило, что в результате ДТП пострадал один из сотрудников Корабельного отдела полиции, ехавший в Renault.

Напомним, 13 февраля на автодороге «Киев-Одесса» возле села Курячьи Лозы произошла смертельная авария.