Россия перебросила вертолеты и боевую группу с танками на границу с Украиной. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщил журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 километрах от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками «ЛДНР».

Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 километрах к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.