С начала суток, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе.

Из них 11 — с применением запрещенного минскими соглашениями оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Трижды Новотроицкое — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Гранитное и Новоселовку — из артиллерии калибра 122 мм.

из артиллерии калибра 122 мм. Трижды Старогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Болотенное — из минометов калибра 82 мм.

из минометов калибра 82 мм. Водяное — из минометов калибра 120 мм.

из минометов калибра 120 мм. Широкино — из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

За прошлые сутки, 18 февраля, боевики 66 раз нарушали режим прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.