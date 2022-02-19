В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31125 подтвержденных случаев COVID-19.
Это меньше, чем накануне (34938 положительных тестов), сообщила пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3208 человек; летальных случаев — 260, выздоровели — 30487 человек.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с «Дельта-волной» коронавируса. А летальность от «ковида» уменьшилась в четыре раза — с 2,0% до 0,5%.
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».
Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».
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В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31125 подтвержденных случаев COVID-19.
Это меньше, чем накануне (34938 положительных тестов), сообщила пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3208 человек; летальных случаев — 260, выздоровели — 30487 человек.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с «Дельта-волной» коронавируса. А летальность от «ковида» уменьшилась в четыре раза — с 2,0% до 0,5%.
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».
Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».