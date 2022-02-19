В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31125 подтвержденных случаев COVID-19.

Это меньше, чем накануне (34938 положительных тестов), сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3208 человек; летальных случаев — 260, выздоровели — 30487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 703 323 человек;

выздоровело —3 926 496 человек;

летальных исходов — 104 366;

проведено ПЦР-тестирований — 19 341 828.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с «Дельта-волной» коронавируса. А летальность от «ковида» уменьшилась в четыре раза — с 2,0% до 0,5%.

Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».

Ранее в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».