В результате вражеских обстрелов на востоке Украины погиб военный ООС.

Об єтом сообщил пресс-центр ООС.

— В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью, — сказано в сообщении.

Вместе с тем, в МВД сообщили, что украинский военный с в/ч А-0409, капитан Сидоров, погиб в 7 часов утра возле поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области во время обстрела.

В общей сложности по состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.