Российские войска на 80% уничтожили город Счастье, обстрелы в нем не утихают, в Новоайдаре взорваны «новый» и «старый» мосты.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают. Наконец утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом, — говорится в сообщении.

Он добавил, что из «Градов» были обстреляны школьные автобусы для эвакуации жителей города, пострадал водитель.

В Старобельске в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Погибла женщина.

Из-за обстрелов Золотого и Новотошкивского в Нижнем повреждены жилые дома.

—Два поезда с эвакуированными застряли в Попасной. В соседнем Камышевасе обстрелом разбило железнодорожный путь. Если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом, — сообщил Сергей Гайдай.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.