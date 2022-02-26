Сегодня ночью оккупант предпринял попытку напасть на Одессу с воздуха. Силы ПВО справились с задачей и отразили опасность.

Об этом информирует «Думская».

Самая активная часть атаки пришлась на 05:46 и длилась пару минут.

Угроза была отбита наземными силами, истребителями и пусками ракет. Предварительно никто не пострадал. Информация о повреждении инфраструктуры или жилого сектора проверяется.

Также сообщалось о сбитом вражеском дроне по направлении к Черноморску.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.



