В результате сегодняшнего дневного обстрела Николаева пострадали пять человек, четыре квартиры в жилом доме были полностью разрушены.
Боеприпас пробил перекрытие с четвертого по второй этаж включительно, сообщает Военная комендатура обороны города.
В этот раз оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы «Ураган».
Больше всего пострадала пожилая женщина со второго этажа, ее с места обстрела забрала «скорая».
Напомним, в ночь с 14 на 15 июня российские войска ударили 4 крылатыми ракетами по Прибужановской громаде Вознесенского района, применяя стратегическую авиацию из Крыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В результате сегодняшнего дневного обстрела Николаева пострадали пять человек, четыре квартиры в жилом доме были полностью разрушены.
Боеприпас пробил перекрытие с четвертого по второй этаж включительно, сообщает Военная комендатура обороны города.
В этот раз оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы «Ураган».
Больше всего пострадала пожилая женщина со второго этажа, ее с места обстрела забрала «скорая».
Напомним, в ночь с 14 на 15 июня российские войска ударили 4 крылатыми ракетами по Прибужановской громаде Вознесенского района, применяя стратегическую авиацию из Крыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.