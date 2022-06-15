В результате сегодняшнего дневного обстрела Николаева пострадали пять человек, четыре квартиры в жилом доме были полностью разрушены.

Боеприпас пробил перекрытие с четвертого по второй этаж включительно, сообщает Военная комендатура обороны города.

В этот раз оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, предварительно, системы «Ураган».

Больше всего пострадала пожилая женщина со второго этажа, ее с места обстрела забрала «скорая».