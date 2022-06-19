В Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом, погиб спасатель, еще двое госпитализированы с ожогами.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Только что взорвался резервуар с горючим в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака, — говорится в сообщении.

Резниченко отметил, что один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.

Всего в результате вражеской атаки пострадали 13 человек.

Как сообщалось, за минувшие сутки на южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.