Поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек, сообщают в Telegram-канале Одесского горсовета.
Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что в ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов. Одна из российских ракет, выпущенных утром войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе на улице Половецкой.
Поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек, сообщают в Telegram-канале Одесского горсовета.
Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что в ликвидации последствий ракетного удара задействованы три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов. Одна из российских ракет, выпущенных утром войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе на улице Половецкой.