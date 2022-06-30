Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире «24 канала».
Вчера, 29 июня, по городу запустили 10 ракет, две из которых сбила ПВО, позавчера — 13, три сбили.
— Это наибольшее количество ракет, которое было выпущены за все время по Николаеву. У нас есть вся информация, мы частично ее даем. Бессмысленное использование (ракет, — прим.) по гражданским объектам — это попытка запугать нас или доложить о поражении каких-то важных целей, — отметил он.
Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.
На утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, еще шесть жителей пострадали.
Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире «24 канала».
Вчера, 29 июня, по городу запустили 10 ракет, две из которых сбила ПВО, позавчера — 13, три сбили.
— Это наибольшее количество ракет, которое было выпущены за все время по Николаеву. У нас есть вся информация, мы частично ее даем. Бессмысленное использование (ракет, — прим.) по гражданским объектам — это попытка запугать нас или доложить о поражении каких-то важных целей, — отметил он.
Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.
На утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, еще шесть жителей пострадали.