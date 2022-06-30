Украинцы добились долгожданной победы на Змеином, тогда как для России отплытие с острова стало поражением.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, вернуть контроль над стратегически важным участком суши у ВСУ получилось благодаря поставкам западного вооружения, включая новейшие РСЗО и САУ. Помимо них, свою роль сыграли ракеты системы «Гарпун», которые закрыли российскому флоту проход в данную часть моря.

— Уход России с острова это неудача для Москвы, — заключают в СМИ.

The Washington Post добавляет, что незадолго до позорного бегства россияне «рисовали» героические отчеты по обороне Змеиного, в которых их ЗРК сбивали более дюжины украинских беспилотников и снаряды от украинских РСЗО.

Напомним, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный.