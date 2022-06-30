Защитники Украины отправили на дно Черного моря самый современный российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», который летал возле Змеиного.

Поражение цели подтвердили в оперативном командовании «Юг».

Сбитая единица авиации помогала оккупантам бежать с острова, который находился под регулярными ударами украинских сил.

— Накануне один из четырех вертолетов, вероятно, Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", — отметили в штабе.

Напомним, российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинских гаубиц «Богдана».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный.