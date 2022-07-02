Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».

Родные получат по 100 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Виталий Малецкий.

— Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ «Амстор». Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тысяч до 100 тысяч гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии, — написал он.

Мэр также сообщил, горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.