Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».
Родные получат по 100 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Виталий Малецкий.
— Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ «Амстор». Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тысяч до 100 тысяч гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии, — написал он.
Мэр также сообщил, горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ежедневных обстрелах и ситуации в регионе. Он утверждает, что многие жители Николаева и области отказываются от эвакуации, несмотря на атаку армии РФ.
Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор».
Родные получат по 100 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Facebook мэр города Виталий Малецкий.
— Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ «Амстор». Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тысяч до 100 тысяч гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии, — написал он.
Мэр также сообщил, горсовет выделил средства на оплату похорон всех погибших.
Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ежедневных обстрелах и ситуации в регионе. Он утверждает, что многие жители Николаева и области отказываются от эвакуации, несмотря на атаку армии РФ.