СБУ перехватила очередной разговор российских оккупантов, в котором солдат хвастается тем, как добивал раненых украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Войну в Украине оккупант называет «вечеринкой» в которой он может воплощать в реальность свою больную фантазию.

— Ну это, я такой думаю, бл*ть — попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу?.. — рассказывает оккупант жене.

Женщина некоторое время удивляется кровожадной фантазии мужчины, однако потом начинает смеяться над этим. Военный, со своей стороны, просит ее не рассказывать об этом никому.

«Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам оккупант и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах», — отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны в Украине.