Во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

Издание пишет о «массированном ударе» по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты.

РосСМИ утверждают, что «украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь». Первый обстрел произошел в 3:15, второй — около 5:00.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз врага во временно захваченном городе.

— Сегодня ночью Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе, — сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, Вооруженные силы Украины «помогли» российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.