Вооруженные силы Украины помогли российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы «помогли» оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там «русским духом» не пахнет, — заверил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.
Вооруженные силы Украины помогли российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы «помогли» оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там «русским духом» не пахнет, — заверил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, пара российских истребителей зажигательными боеприпасами пыталась выжечь остатки «доброй воли» в виде техники на острове Змеином.