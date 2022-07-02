Вооруженные силы Украины помогли российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы «помогли» оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там «русским духом» не пахнет, — заверил Главнокомандующий ВСУ.