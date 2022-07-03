Российские бомбардировщики нанесли удары по острову Змеиный и Одесской области. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг».

— Продолжая демонстрацию «доброй воли», вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному, — говорится в сообщении.

Позже оккупанты с истребителя Су-30 нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Обстрел был осуществлен ракетой Х-31.

В результате ракета попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха.

— Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины «помогли» российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.