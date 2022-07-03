Советник мэра Мариуполя Петр Андрющнко получил подтверждение информации о том, что 30 июня под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер проекта 1176 «Акула» черноморского флота Д-106. В результате этого были уничтожены три оккупанта.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Три моряка уже поют вместе с Козбзоном песни для рыб, — написал Петр Андрющенко.

Также он рассказал, что 2 июля около 17:00 в районе Восточный на Левобережье загорелся склад СТО с награбленными оккупантами вещами. По его словам, работники российского МЧС не успели их «спасти».

Как сообщалось, ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе.