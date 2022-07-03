С начала войны контрразведка СБУ уничтожила технику РФ на 45 миллионов долларов США.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

— Только подразделениями военной контрразведки СБУ уже уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 млн долларов, среди которой: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2, а также БТР-82, — сказано в сообщении.

В сотрудничестве с артиллеристами ВСУ сотрудники СБУ уничтожили 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

Напомним, Вооруженные силы Украины «помогли» российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный.