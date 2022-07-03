Город Славянск в Донецкой области попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время.

В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров, есть много жертв и пострадавших, сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

— Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество раненых и убитых, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полной оккупации всей Луганской области.